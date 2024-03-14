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Верховный Суд высказался об апелляционном обжаловании определений следственного судьи

09:57, 14 марта 2024
Сведения внесены в ЕРДР в разное время: подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи в объединенном уголовном производстве — постановление КУС ВС.
Верховный Суд высказался об апелляционном обжаловании определений следственного судьи
Фото: kdkako.com.ua
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В ходе досудебного расследования постановление следственного судьи об отказе в удовлетворении жалобы на сообщение об изменении ранее уведомленного подозрения в объединенном уголовном производстве, в котором часть сведений об уголовных правонарушениях внесена в ЕРДР до 16 марта 2018 года, а часть – после, подлежит апелляции.

К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу защитника на определение судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Зазначеною ухвалою стороні захисту було відмовлено в задоволенні скарги на повідомлення особи про зміну підозри в пособництві у зловживанні службовою особою службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Суддя Апеляційної палати ВАКС відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України, оскільки апеляційна скарга подана на ухвалу слідчого судді, яка відповідно до ст. 309 КПК України не підлягає оскарженню в апеляційному порядку на стадії досудового розслідування.

Верховний Суд звернув увагу, що зміни до ч. 2 ст. 309 КПК України в частині скасування повідомлення про підозру чи відмову в задоволенні скарги на повідомлення про підозру внесені згідно із Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIІI «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (Закон № 2147-VIІI), введені в дію з 16 березня 2018 року. У п. 4 § 2 «Прикінцеві положення» розд. 4 цього Закону вказано, що зазначені зміни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, у яких відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР після введення в дію цих змін.

Водночас законодавець не передбачив вирішення ситуації, коли об’єднуються в одне провадження матеріали досудового розслідування, зареєстровані в ЄРДР до цієї дати та після неї.

Колегія суддів дійшла висновку, що найбільш сприятливим для заявника буде тлумачення закону, відповідно до якого в об’єднаних кримінальних провадженнях, які складаються з проваджень, зареєстрованих у ЄРДР до та після 16 березня 2018 року, мають застосовуватися гарантії, запроваджені Законом № 2147-VIІI, тобто зазначена ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню.

З постановою ККС ВС від 27 лютого 2024 року у справі № 991/1568/23 (провадження № 51-3476км23) можна ознайомитись за посиланням.

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