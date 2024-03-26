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На Волині судили чоловіка без ключиці за неявку до військкомату

17:44, 26 березня 2024
Українець з Волині отримав рік ув’язнення за неявку до військкомату.
На Волині судили чоловіка без ключиці за неявку до військкомату
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У Волинській області чоловіка без ключиці засудили до одного року позбавлення волі за неявку до Терцентру комплектування після отримання бойової повістки. Рішення у справі №155/1529/23 було ухвалено Горохівським районним судом 20 березня.

Військово-лікарська комісія 1 серпня 2023 року визнала чоловіка придатним для військової служби і вказала, щоб він наступного дня прибув у пункт збору для подальшого направлення до військової частини. Проте 2 серпня він не з'явився за вказаною адресою, мотивуючи свою відсутність станом здоров'я, а саме відсутністю ключиці, через що він не може піднімати праву руку.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації або на особливий період) і призначив йому покарання - один рік позбавлення волі. Обвинувачений має право оскаржити цей вирок у апеляційному суді протягом 30 днів.

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