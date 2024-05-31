На Житомирщині засудили чоловіка, який наніс понад десяток ножових поранень сусіду в гуртожитку

Обвинувачений заявив, що його агресія - це наслідок поєднання ліків та алкоголю.

39-річному чоловіку, який намагався вбити сусіда в гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб, призначили покарання у вигляді 7 років і 3 місяців ув’язнення. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

Замах на вбивство стався у березні у селі Никонівці Бердичівського району.

Обвинувачений К. проживав разом з потерпілим в одній кімнаті в гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб. У той день обоє чоловіків вживали алкогольні напої. Пізніше на ґрунті неприязних стосунків обвинувачений наніс своєму сусіду ножем більше десятка ударів в грудну клітину та голову з метою убити його.

Завершити задумане завадили інші мешканці гуртожитку, які відібрали у агресивного чоловіка ніж та викликали поліцію. У результаті нападу обвинувачений завдав потерпілому колото-різані рани, одна з яких виявилася проникаючою у грудну порожнину та становила загрозу для життя у момент заподіяння.

Чоловік повністю визнав свою вину, проте сказати, чому саме хотів убити сусіда по кімнаті, не зміг та припустив, що його агресія - це наслідок поєднання ліків та алкоголю. До набрання вироком законної сили обвинувачений продовжить перебувати під вартою.

Вирок може бути оскаржений в апеляційній інстанції протягом 30 днів (справа №274/3349/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.