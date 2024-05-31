В Житомирской области осудили мужчину, который нанес более десятка ножевых ранений соседу в общежитии

Обвиняемый заявил, что его агрессия – это следствие сочетания лекарств и алкоголя.

39-летнему мужчине, который пытался убить соседа в общежитии для внутренне перемещенных лиц, назначили наказание в виде 7 лет и 3 месяцев заключения. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

Покушение на убийство произошло в марте в селе Никоновцы Бердичевского района.

Обвиняемый К. проживал вместе с потерпевшим в одной комнате в общежитии для внутренне перемещенных лиц. В тот день оба мужчины употребляли алкогольные напитки. Позже на почве неприязненных отношений обвиняемый нанес своему соседу ножом более десятка ударов в грудную клетку и голову с целью убить его.

Завершить задуманное помешали другие жители общежития, которые отобрали у агрессивного мужчины нож и вызвали полицию. В результате нападения обвиняемый нанес потерпевшему колото-резаные раны, одна из которых оказалась проникающей в грудную полость и представляла угрозу жизни в момент причинения.

Мужчина полностью признал свою вину, однако сказать, почему именно хотел убить соседа по комнате, не смог и предположил, что его агрессия - это следствие сочетания лекарств и алкоголя. До вступления приговора в законную силу обвиняемый продолжит находиться под стражей.

Приговор может быть оспорен в апелляционной инстанции в течение 30 дней (дело №274/3349/24).

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