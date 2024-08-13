Нетверезий влетів у бетонну електроопору: адвокат винуватця ДТП просив не ув’язнювати його, бо він розкаявся та підтримує ЗСУ

27-річний водій спророкував ДТП з постраждалим та отримав покарання у вигляді позбавлення волі.

Хмельницький апеляційний суд відхилив прохання потерпілого й захисника змінити вид покарання винуватцеві ДТП. Автопригода сталася у середмісті Хмельницького у ніч на 20 січня 2024 року.

Водій «Hyundai» у стані алкогольного сп’яніння порушив правила дорожнього руху й під час проїзду регульованого перехрестя вулиць Свободи та Проскурівської, виїхав на тротуар, де зіткнувся з бетонною електроопорою. Унаслідок аварії тяжкі травми отримав його 21-річний пасажир. Про це повідомляє пресслужба суду.

Хмельницький міськрайонний суд визнав 27-річного водія винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації ТЗ особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України), та призначив йому покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України – 1 рік 6 місяців ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на 5 років.

Потерпілий та захисник обвинуваченого подали апеляційні скарги на вирок. Прохання обох – змінити вид покарання винуватцю ДТП та не ув’язнювати його.

На думку адвоката, місцевий суд не врахував, що його підзахисний працює, позитивно характеризується, розкаявся у вчиненому та зробив відповідні висновки, активно займається волонтерською діяльністю та підтримує ЗСУ.

Потерпілий запевнив, що порозумівся з обвинуваченим і вважає, що той заслуговує на більш м’яке покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Колегія суддів апеляційного суду констатувала законність вироку та відсутність підстав для пом’якшення покарання.

ХАС зауважив, що при визначенні виду й міри покарання суд першої інстанції врахував, що молодий чоловік вчинив тяжке кримінальне правопорушення, проте повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, вперше притягується до кримінальної відповідальності, повністю відшкодував завдану шкоду потерпілому, який до нього претензій не має та просив суворо не карати, активно займається волонтерською діяльністю, підтримуючи Збройні Сили України у протидії агресії російської федерації.

Тому застосував статтю 69 Кримінального кодексу України й призначив остаточне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції кримінального закону, за яким кваліфіковані його дії.

«Разом з тим, місцевий суд, враховуючи суспільну небезпечність кримінального правопорушення, вчиненого обвинуваченим, який скоїв кримінальне правопорушення, перебуваючи в стані суттєвого алкогольного сп`яніння, що потягнуло за собою спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, при цьому грубо порушивши правила безпеки руху й експлуатації автомобільного транспорту, наразивши на небезпеку життя і здоров`я сторонніх людей, правильно призначив йому покарання у виді позбавлення волі реально», – вважає апеляційний суд.

Відтак колегія суддів залишила без змін вирок місцевого суду, а апеляційні скарги – без задоволення.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 686/6960/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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