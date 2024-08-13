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Нетрезвый влетел в бетонное электроопору: адвокат виновника ДТП просил не сажать его, потому что он раскаялся и поддерживает ВСУ

16:09, 13 августа 2024
27-летний водитель пророчил ДТП с пострадавшим и получил наказание в виде лишения свободы.
Нетрезвый влетел в бетонное электроопору: адвокат виновника ДТП просил не сажать его, потому что он раскаялся и поддерживает ВСУ
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Хмельницкий апелляционный суд отклонил просьбу потерпевшего и защитника изменить вид наказания виновнику ДТП. Автопроисшествие случилось в центре Хмельницкого в ночь на 20 января 2024 года.

Водитель Hyundai в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила дорожного движения и во время проезда регулируемого перекрестка улиц Свободы и Проскуровской, выехал на тротуар, где столкнулся с бетонной электроопорой. В результате аварии тяжелые травмы получил его 21-летний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Хмельницкий горрайонный суд признал 27-летнего водителя виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации ТС лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло потерпевшему тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины), и назначил ему наказание с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины – 1 год 6 месяцев заключения с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Потерпевший и защитник обвиняемого подали апелляционные жалобы на приговор. Просьба обоих – изменить вид наказания виновнику ДТП и не заключать его в тюрьму.

По мнению адвоката, местный суд не учел, что его подзащитный работает, положительно характеризуется, раскаялся в содеянном и сделал соответствующие выводы, активно занимается волонтерской деятельностью и поддерживает ВСУ.

Потерпевший заверил, что нашел общий язык с обвиняемым и считает, что тот заслуживает более мягкого наказания, не связанного с лишением свободы.

Коллегия судей апелляционного суда констатировала законность приговора и отсутствие оснований для смягчения наказания.

ХАС отметил, что при определении вида и меры наказания суд первой инстанции учел, что молодой человек совершил тяжкое уголовное правонарушение, однако полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления, впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью возместил причиненный вред потерпевшему, к нему претензий нет и просил строго не наказывать, активно занимается волонтерской деятельностью, поддерживая Вооруженные Силы Украины в противодействии агрессии рф. 

Поэтому применил статью 69 Уголовного кодекса Украины и назначил окончательное наказание ниже самого низкого предела, установленного в санкции уголовного закона, согласно которому квалифицированы его действия.

«Вместе с тем, местный суд, учитывая общественную опасность уголовного правонарушения, совершенного обвиняемым, совершившим уголовное правонарушение, находясь в состоянии существенного алкогольного опьянения, повлекшего за собой причинение потерпевшему телесных повреждений, при этом грубо нарушил транспорта, подвергнув опасности жизни и здоровью посторонних людей, правильно назначил ему наказание в виде лишения свободы реально», – считает апелляционный суд.

Следовательно, коллегия судей оставила без изменений приговор местного суда, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

С определением апелляционного суда по делу № 686/6960/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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