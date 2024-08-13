На Черниговщине служащий обустроил на коммунальном предприятии майнинг-ферму криптовалюты

По информации следствия он создал скрытый за лифтом каскад с видеокартами и подключил их к электросети коммунального предприятия.

На Черниговщине правоохранители провели ряд обысков на территории одного из коммунальных предприятий города и разоблачили должностного лица и его подельников в незаконном обустройстве фермы по криптовалюте, а также в незаконных сделках с коммунальным имуществом. Об этом сообщили в полиции.

Так, в сообщении сказано, что следователи совместно с управлением уголовного розыска установили, что руководитель коммунального предприятия, которое имеет на балансе более 50 зданий, несколько лет искусственно занижал арендную плату на коммунальное имущество. По версии следствия, в сговоре с другими должностными лицами КП он организовал схему обогащения на сдаче помещений в аренду по искусственно заниженным в 10-15 раз ценам. А именно: коммунальное имущество регистрировалось на аукционе, в котором участвовало предприятие, зарегистрированное на помощницу директора.

Правоохранители установили, что после получения этим предприятием имущества во временное пользование по заниженным ценам, оно предлагалось юридическим или физическим лицам для заключения договора субаренды по уже рыночной цене, в десятки раз превышающей арендную плату, доход от которой попадает к подконтрольному директору ООО. Вырученные от незаконной сделки с имуществом деньги распределялись между всеми участниками преступной группы служащих, отмечают в полиции.

По результатам обысков, правоохранители изъяли документы «черной» бухгалтерии, а также другие вещественные доказательства. Кроме того, в одном из технических помещений полиция обнаружила обустроенную майнинг-ферму криптовалюты. По информации следствия, директор КП создал скрытый за лифтом каскад с видеокартами и самовольно подключил их к электрической сети коммунального предприятия.

Ежемесячно на майнинге криптовалюты должностное лицо зарабатывало от 1300 долларов, тем самым нанося ущерб коммунальному предприятию за краденую электроэнергию. Незаконной деятельность служащий занимался не менее года, установили правоохранители.

Полицейские изъяли специализированное оборудование и программное обеспечение, документацию и черновые записи с расчетами незаконной прибыли.

Полиция под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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