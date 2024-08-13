На Чернігівщині службовець облаштував на комунальному підприємстві майнінг-ферму криптовалюти

За інформацією слідства, він створив прихований за ліфтом каскад з відеокартами та підключив їх до електромережі комунального підприємства.

На Чернігівщині правоохоронці провели ряд обшуків на території одного з комунальних підприємств міста та викрили посадовця і його спільників у незаконному облаштуванні ферми з криптовалюти, а також у незаконних оборудках з комунальним майном. Про це повідомили у поліції.

Так, у повідомленні сказано, що слідчі спільно з управлінням карного розшуку встановили, що керівник комунального підприємства, яке має на балансі більше 50 будівель, упродовж кількох років штучно занижував орендну плату на комунальне майно. За версією слідства, у змові з іншими посадовцями КП він організував схему збагачення на здачі приміщень в оренду за штучно заниженими у 10-15 разів цінами. А саме: комунальне майно реєструвалося на аукціоні, у якому брало участь підприємство, яке зареєстровано на помічницю директора.

Правоохоронці встановили, що після отримання цим підприємством майна у тимчасове користування за заниженими цінами, воно пропонувалося юридичним або фізичним особам длукладення договору суборенди по вже ринковій ціні, яка у десятки разів перевищує орендну плату, дохід від якої потрапляє до підконтрольного директору ТОВ. Отримані від незаконної оборудки з майном гроші розподілялися між всіма учасниками злочинної групи службовців, зазначають у поліції.

За результатами обшуків, правоохоронці вилучили документи «чорної» бухгалтерії, а також інші речові докази. Крім того, в одному з технічних приміщень поліція виявила облаштовану майнінг-ферму криптовалюти. За інформацією слідства, директор КП створив прихований за ліфтом каскад з відеокартами та самовільно підключив їх до електричної мережі комунального підприємства.

Щомісяця на майнінгу криптовалюти посадовець заробляв від 1300 доларів, тим самим завдаючи збитків комунальному підприємству за крадену електроенергію. Незаконною діяльність службовець займався щонайменше упродовж року, встановили правоохоронці.

Поліцейські вилучили спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення, документацію та чорнові записи з розрахунками незаконного прибутку.

Поліція під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі триває досудове розслідування.

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