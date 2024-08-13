Практика судів
  1. В Україні

На Чернігівщині службовець облаштував на комунальному підприємстві майнінг-ферму криптовалюти

17:34, 13 серпня 2024
За інформацією слідства, він створив прихований за ліфтом каскад з відеокартами та підключив їх до електромережі комунального підприємства.
На Чернігівщині службовець облаштував на комунальному підприємстві майнінг-ферму криптовалюти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині правоохоронці провели ряд обшуків на території одного з комунальних підприємств міста та викрили посадовця і його спільників у незаконному облаштуванні ферми з криптовалюти, а також у незаконних оборудках з комунальним майном. Про це повідомили у поліції.

Так, у повідомленні сказано, що слідчі спільно з управлінням карного розшуку встановили, що керівник комунального підприємства, яке має на балансі більше 50 будівель, упродовж кількох років штучно занижував орендну плату на комунальне майно. За версією слідства, у змові з іншими посадовцями КП він організував схему збагачення на здачі приміщень в оренду за штучно заниженими у 10-15 разів цінами. А саме: комунальне майно реєструвалося на аукціоні, у якому брало участь підприємство, яке зареєстровано на помічницю директора. 

Правоохоронці встановили, що після отримання цим підприємством майна у тимчасове користування за заниженими цінами, воно пропонувалося юридичним або фізичним особам длукладення договору суборенди по вже ринковій ціні, яка у десятки разів перевищує орендну плату, дохід від якої потрапляє до підконтрольного директору ТОВ. Отримані від незаконної оборудки з майном гроші розподілялися між всіма учасниками злочинної групи службовців, зазначають у поліції. 

За результатами обшуків, правоохоронці вилучили документи «чорної» бухгалтерії, а також інші речові докази. Крім того, в одному з технічних приміщень поліція виявила облаштовану майнінг-ферму криптовалюти. За інформацією слідства, директор КП створив прихований за ліфтом каскад з відеокартами та самовільно підключив їх до електричної мережі комунального підприємства.

Щомісяця на майнінгу криптовалюти посадовець заробляв від 1300 доларів, тим самим завдаючи збитків комунальному підприємству  за крадену електроенергію. Незаконною діяльність службовець займався щонайменше упродовж року, встановили правоохоронці. 

Поліцейські вилучили спеціалізоване обладнання та програмне забезпечення, документацію та чорнові записи з розрахунками незаконного прибутку. 

Поліція під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наразі триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Кабмін затвердив положення про координаційний штаб з проведення евакуації населення

Уряд вирішив затвердити положення, яке стане типовим для координаційних штабів, що займаються евакуацією населення, та вніс зміни до порядку проведення евакуації.

Включення до довідки військовослужбовця для перерахунку пенсії надбавки за особливості проходження служби та премії – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно включення до довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії розмірів надбавки за особливості проходження служби та премії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду