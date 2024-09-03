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Рішення Верховного Суду щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель – дайджест судової практики

13:23, 3 вересня 2024
У дайджесті зосереджено увагу на деяких питаннях щодо особливостей участі прокурора в таких спорах.
Рішення Верховного Суду щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель – дайджест судової практики
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У Верховному Суді опублікували дайджест судової практики щодо вирішення спорів у сфері публічних закупівель (рішення, внесені до ЄДРСР, з 2019 року по квітень 2024 року).

Дайджест підготовлено з огляду на важливу роль інституту публічних закупівель у розвитку конкурентного середовища в Україні з метою правильного застосування законодавства про публічні закупівлі всіма учасниками та забезпечення ефективного і прозорого здійснення закупівель.

У документі зібрано ключові правові висновки ВП ВС, КАС ВС, КГС ВС та КЦС ВС, які демонструють усталені підходи ВС щодо вирішення найбільш проблемних і актуальних питань, з якими зіштовхуються учасники тендерних процедур: від планування закупівель, оголошення закупівлі, визначення основних вимог до тендерної документації, укладення договору з переможцем до оскарження рішень АМК України та висновків Держаудитслужби.

Окрім того, у дайджесті зосереджено увагу на деяких питаннях щодо юрисдикції спорів, пов’язаних із проведенням публічних закупівель, а також особливостей участі прокурора в таких спорах.

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