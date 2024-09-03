Суд у Венесуелі видав ордер на арешт лідера опозиції Едмундо Гонсалеса

Гонсалеса був головним опонентом Ніколаса Мадуро на виборах президента.

Суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса. Про це повідомляє Associated Press.

Додамо, що у Венесуелі спалахнули масові протести через підозру у фальсифікації результатів президентських виборів. Євросоюз та США не визнають переобрання Ніколаса Мадуро президентом Венесуели. Переможцем виборів вважають опозиціонера Едмундо Гонсалеса.

Зазначається, що ордер видали на запит влади Венесуели, яка звинувачує 75-річного Гонсалеса у низці злочинів, включаючи змову, фальсифікацію документів та узурпацію повноважень.

Запит прокуратури надійшов після того, як Гонсалес тричі не з’явився, щоб відповісти на запитання прокурорів у рамках кримінального розслідування щодо спірних результатів виборів.

Гонсалес поставив під сумнів дії прокурорів через відсутність належних процесуальних гарантій. Також він звинуватив генпрокурора Тарека Вільяма Сааба, який є давнім соратником Мадуро, в тому, що він «політичний обвинувач», який «засуджує заздалегідь».

Крім того, лідер опозиції Венесуели відхилив виклик на допит. Зокрема, він стверджує, що вони не вказали умови, за яких він мав з'явитися.

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