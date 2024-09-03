ЗАЕС в зоні підвищеного ризику – через обстріли рф пошкоджено лінію електроживлення

Через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку АЕС отримує живлення від української енергосистеми.

Джерело фото: Енергоатом

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом“» повідомила, що Запорізька атомна електростанція знову перебуває в зоні підвищеного ризику небезпеки.

Там наголошують, що наразі ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

«2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб», - йдеться у повідомленні.

У Енергоатомі заявили, що в разі пошкодження другої лінії, виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

«Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами. Лінію відремонтують як тільки спеціалістам буде гарантована безпека», - наголосили у держпідприємстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.