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ЗАЭС в зоне повышенного риска – из-за обстрелов рф повреждена линия электропитания

10:41, 3 сентября 2024
Из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую АЭС получает питание от украинской энергосистемы.
ЗАЭС в зоне повышенного риска – из-за обстрелов рф повреждена линия электропитания
Источник фото: Энергоатом
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Государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания „Энергоатом“» сообщила, что Запорожская атомная электростанция снова находится в зоне повышенного риска опасности.

Там подчеркивают, что ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

«2 сентября 2024 года из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, через которую временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей», - говорится в сообщении.

В Энергоатоме заявили, что в случае повреждения второй линии, возникнет аварийная ситуация из-за утраты внешнего питания насосов, которые охлаждают активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

«Украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линии, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками. Линию отремонтируют, как только специалистам будет гарантирована безопасность», - подчеркнули в госпредприятии.

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