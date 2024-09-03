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Данило Гетманцев заявил, что экономическое бронирование могут ввести уже в этом году

10:33, 3 сентября 2024
В то же время политик подчеркнул, что это очень сложный вопрос, и потому он так долго обсуждается.
Данило Гетманцев заявил, что экономическое бронирование могут ввести уже в этом году
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Как писала «Судебно-юридическая газета», для того чтобы ввести экономическое бронирование, необязательно вносить изменения в законы, ведь Кабмин уже и так его ввел постановлением 76, которое и так уже предусматривает бронирование по экономическому критерию не только для критических предприятий.

Экономическое бронирование от мобилизации могут ввести в Украине уже в этом году. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

В то же время он подчеркнул, что это очень сложный вопрос, и потому он так долго обсуждается.

«Ибо такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопросы восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос», - добавил он.

По мнению политика, это один из самых сложных вопросов за 5 лет.

«Его невозможно решить так, чтобы все были довольны. Много вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные разногласия в стране», - сказал депутат.

Гетманцев сообщил, что, по подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в бюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 млрд грн. Это с учетом того, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее 35 тыс. грн, будут получать по 35 тысяч.

«Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования – то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации и выведению зарплат из "тени". И в этом контексте – это правильное решение», – сказал депутат.

По словам главы финансового комитета, как и в случае с детинизацией, ресурс, на который можно рассчитывать для бюджета от экономического бронирования, не является определенным.

«Нельзя полностью быть уверенным, что получишь эти деньги. Минфин посчитал 8 млрд грн в месяц – ну дай Бог, чтобы они были», - добавил он.

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