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Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання можуть ввести вже цього року

10:33, 3 вересня 2024
Водночас політик наголосив, що це дуже складне питання, і тому воно так довго обговорюється.
Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання можуть ввести вже цього року
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Як писала «Судово-юридична газета», для того, щоб ввести економічне бронювання, необовʼязково вносити зміни до законів, адже Кабмін вже й так його запровадив постановою 76, яка і так вже передбачає бронювання за економічним критерієм не лише для критичних підприємств.

В свою чергу голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що економічне бронювання від мобілізації можуть запровадити в Україні вже цього року.

Водночас він наголосив, що це дуже складне питання, і тому воно так довго обговорюється.

«Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання», - додав він.

На думку політика, це одне з найскладніших питань за 5 років.

«Його неможливо вирішити так, щоб були усі задоволені. Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні», - сказав депутат.

Гетманцев повідомив, що за підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд грн. Це з урахуванням того, що більшість військовозобов’язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менше 35 тис. грн, будуть отримувати по 35 тисяч.

«Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання – чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті – це правильне рішення», - сказав депутат.

За словми очільника фінансового комітету, як і у випадку з детінізацією, ресурс, на який можна розраховувати для бюджету від економічного бронювання, не є певним.

«Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 млрд грн на місяць – ну дай Боже, щоб вони були», - додав він.

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