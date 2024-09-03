Досрочное аннулирование лицензии: предусмотрено ли возврат средств

Действующим законодательством не предусмотрен возврат средств при досрочном аннулировании лицензии на производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим.

Фото из открытых источников

Государственная налоговая служба рассказала, какие основания аннулирования лицензии на производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим и предусмотрено ли возврат средств в случае досрочного аннулирования лицензии.

С 27 июля 2024 года вступил в силу Закон Украины от 18.06.2024 №3817-ІХ «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в горючего» кроме отдельных его норм, в частности, раздела VII «Лицензирование» Закона №3817, который вступает в силу и вводится в действие с 1 января 2025 года.

При этом, п. 2 разд. ХІІ «Заключительные положения» Закона №3817 установлено, что Закон Украины от 19.12.1995 №481/95-BP «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего» утрачивает силу с 1 января 2025 года, положения Закона №481 до дня утраты им действия применяются в части, не противоречащей положениям Закона №3817.

Согласно ст. 3 и 15 Закона №481 лицензия аннулируется путем принятия органом, выдавшим лицензию, соответствующего решения об аннулировании в форме распоряжения о таком аннулировании на основании, в частности:

заявления предприятия (в том числе иностранного предприятия, действующего через свое зарегистрированное постоянное представительство) об аннулировании своей лицензии;

решение об отмене государственной регистрации предприятия (в том числе иностранного субъекта хозяйствования, действующего через свое зарегистрированное постоянное представительство);

неуплаты очередного платежа за лицензию;

акта об обнаружении недостоверных данных в документах, поданных предприятием вместе с заявлением о получении лицензии (получение от уполномоченных органов информации, что документы, копии которых представлены вместе с заявлением на получение лицензии, не выдавались/не соглашались такими органами);

акта об установлении факта отсутствия предприятия (в том числе иностранного субъекта хозяйствования, действующего через свое зарегистрированное постоянное представительство) по месту осуществления деятельности, подлежащей лицензированию. К такому акту прилагается мультимедийная информация о фиксации указанного факта техническими приборами и/или техническими средствами, осуществляющими или имеющими функции фото-, киносъемки, видеозаписи или звукозаписи, и/или средствами фото-, киносъемки, видеозаписи или звукозаписи;

акта об установлении факта нарушения сроков обращения в орган лицензирования об изменении сведений, указанных в выданном субъекту хозяйствования (в том числе иностранному субъекту хозяйствования, действующему через свое зарегистрированное постоянное представительство) лицензии;

акта, удостоверяющий факт отказа субъекта хозяйствования (в том числе иностранного субъекта хозяйствования, действующего через свое зарегистрированное постоянное представительство) и/или его должностных (должностных) лиц (его представителей или лиц, фактически производящих расчетные операции) без законных оснований в допуске уполномоченных представителей контролирующего органа к проведению проверки, составленной в соответствии с требованиями п. 81.2 НКУ. К такому акту прилагается мультимедийная информация о фиксации указанного факта техническими приборами и/или техническими средствами, осуществляющими или имеющими функции фото-, киносъемки, видеозаписи или звукозаписи, и/или средствами фото-, киносъемки, видеозаписи или звукозаписи;

акта или решение суда об установлении факта осуществления субъектом хозяйствования (в том числе иностранным субъектом хозяйствования, действующим через свое зарегистрированное постоянное представительство) производства, хранения, транспортировки, торговли фальсифицированным или неучтенным у такого субъекта хозяйствования, в частности, горючим ;

решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом Президента Украины о применении к субъекту ведения хозяйства санкции, предусмотренной п. 6 ч. 1 ст. 4 Закона Украины от 14.08.2014 №1644-VII «О санкциях»;

установление факта осуществления розничной торговли через регистраторы расчетных операций (книги учета расчетных операций), не указанные в лицензии.

Действующим законодательством не предусмотрен возврат средств при досрочном аннулировании лицензии на производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.