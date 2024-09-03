В Броварском районе горят торфяники — качество воздуха в Киеве ухудшилось

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в настоящее время в столице наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
Загрязнение воздуха зафиксировали еще вчера, сегодня же его официально подтвердили в КГГА.
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистемах. В частности – горение торфа в шести очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевщины.
Также пожар является возможной причиной неприятного запаха в городе.
В случае появления задымленности рекомендуется:
Ранее сообщалось, что в Киеве была демонтирована часть датчиков мониторинга качества воздуха.
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