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У Броварському районі горять торф'яники — якість повітря у Києві погіршилася

10:15, 3 вересня 2024
Мешканців Києва закликали зачинити вікна та відмовитися від прогулянок через тимчасове погіршення якості повітря.
У Броварському районі горять торф'яники — якість повітря у Києві погіршилася
Ілюстративне фото
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Київська міська державна адміністрація повідомила, що наразі у столиці спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Забруднення повітря зафіксували ще вчора, сьогодні ж його офіційно підтвердили в КМДА.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемах. Зокрема – горіння торфу в 6 осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини.

Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у місті.

У випадку появи задимленості рекомендується:

  • зачинити вікна;
  • відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

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