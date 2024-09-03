Суд в Венесуэле выдал ордер на арест лидера оппозиции Эдмунда Гонсалеса

Гонсалес был главным оппонентом Николаса Мадуро на выборах президента.

Суд в Венесуэле выдал ордер на арест бывшего кандидата в президенты от оппозиции Эдмунда Гонсалеса. Об этом сообщает Associated Press.

Добавим, что в Венесуэле вспыхнули массовые протесты по подозрению в фальсификации результатов президентских выборов. Евросоюз и США не признают переизбрание Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Победителем выборов считают оппозиционера Эдмунда Гонсалеса.

Отмечается, что ордер был издан по запросу властей Венесуэлы, которая обвиняет 75-летнего Гонсалеса в ряде преступлений, включая сговор, фальсификацию документов и узурпацию полномочий.

Запрос прокуратуры поступил после того, как Гонсалес трижды не явился, чтобы ответить на вопросы прокуроров в рамках уголовного расследования спорных результатов выборов.

Гонсалес подверг сомнению действия прокуроров из-за отсутствия надлежащих процессуальных гарантий. Также он обвинил генпрокурора Тарека Уильяма Сааба, давнего соратника Мадуро, в том, что он «политический обвинитель», который «осуждает заранее».

Кроме того, лидер оппозиции Венесуэлы отклонил вызов на допрос. В частности, он утверждает, что они не указали условия, при которых он должен был появиться.

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