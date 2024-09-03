Решения Верховного Суда по разрешению споров в сфере публичных закупок – дайджест судебной практики

В дайджесте сосредоточено внимание на некоторых вопросах, касающихся особенностей участия прокурора в таких спорах.

В Верховном Суде опубликован дайджест судебной практики по разрешению споров в сфере публичных закупок (решения, внесенные в ЕГРСР, с 2019 года по апрель 2024 года).

Дайджест подготовлен ввиду важной роли института публичных закупок в развитии конкурентной среды в Украине с целью правильного применения законодательства о публичных закупках всеми участниками и обеспечения эффективного и прозрачного осуществления закупок.

В документе собраны ключевые правовые выводы БП ВС, КАС ВС, КХС ВС и КГС ВС, которые демонстрируют устоявшиеся подходы ВС по решению наиболее проблемных и актуальных вопросов, с которыми сталкиваются участники тендерных процедур: от планирования закупок, объявления закупки, определения основных требований к тендерной документации, заключения договора с победителем до обжалования решений АМК Украины и заключения Госаудитслужбы.

Кроме того, в дайджесте сосредоточено внимание на некоторых вопросах юрисдикции споров, связанных с проведением публичных закупок, а также особенностей участия прокурора в таких спорах.

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