Порушив ПДР, що спричинило ДТП з тяжкими наслідками, — засуджений до 4 років водій оскаржив вирок

У результаті ДТП мотоцикліст отримав тяжкі травми.

Фото: Хмельницький апеляційний суд

Чотири роки ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 роки призначив Новоушицький районний суд Хмельницької області 52-річному водієві ЗАЗ, якого визнав винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло водієві мотоцикла тяжке тілесне ушкодження.

На користь потерпілого суд стягнув з обвинуваченого 339 541 гривню моральної та майнової шкоди. Про це повідомляє пресслужба суду.

Автоаварія сталася 15 листопада 2021 року на ділянці автодороги Т-2308 сполученням «Гуків - Дунаївці – Могилів-Подільський», неподалік с. Антонівка. Водій «ЗАЗ» із саморобним причепом, який не призначений для експлуатації разом з легковими автомобілями, не зареєстрований, без номерного знаку та належним чином встановлених освітлювальних приладів, перед початком маневру повороту ліворуч не подав відповідний сигнал покажчиком повороту, не переконався у безпечності та почав повертати.

Водій мотоцикла «Yamaha», що якраз обганяв його зустрічною смугою, був позбавлений можливості уникнути зіткнення з причепом. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тяжкі травми.

У судовому засіданні водій легковика свою вину у вчиненні аварії не визнав. Сказав, що того дня їхав з батьком у лісосмугу по дрова й за 600-800 метрів до повороту направо відчув удар, при цьому жодних маневрів автомобілем не здійснював.

За словами потерпілого, увімкнувши покажчик повороту, він пішов на обгін ЗАЗу із причепом, що їхав попереду близько до центру дороги. Коли наблизився до нього на 25-30 метрів, автомобіль, не подавши сигналу, почав повертати ліворуч. Відтак мотоцикл зіткнувся з причепом.

За висновками судового експерта, показання водія автомобіля «ЗАЗ-968» щодо механізму розвитку ДТП не узгоджуються зі слідовою інформацією, зафіксованою на схемі до ДТП, з механічними пошкодженнями, які отримали транспортні засоби під час зіткнення, з розташуванням автомобіля й причепа щодо меж проїзної частини після зіткнення, суперечать об’єктивним законам механіки, і з технічної точки зору, є неспроможними. Водночас експерт підтвердив, що водій мотоцикла не мав технічної можливості уникнути аварії.

Дослідивши обставини кримінального провадження, оцінивши докази, суд дійшов висновку, що вина водія автомобіля у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, доведена.

При визначенні виду й міри покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, працює, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває, вчинив злочин, що кваліфікується як тяжкий.

«Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами, а тому суд, враховуючи позицію прокурора та потерпілого, прийшов до висновку призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами. Таке покарання буде відповідати його загальній меті та справедливим», – зазначив суд

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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