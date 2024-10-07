Без підтримки Заходу війна в Україні закінчиться через два тижні і рф досягне своїх цілей, — Жозеп Боррель

Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну.

Високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що багато хто бажає, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Насамперед цього хочуть українці. Але головне питання — як саме це станеться. Про це він розповів у інтерв’ю виданню 20 minutos.

Він наголосив на важливості підтримки України західними партнерами.

За його словами, без допомоги війна може закінчитись протягом двох тижнів і рф досягне своїх цілей.

«Багато хто хоче, щоб війна закінчилася якомога швидше. Насамперед самі українці. Але головне – як. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна закінчиться за два тижні, і путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки себе, європейців?» – зазначив Боррель.

Він наголосив, що необхідно робити все можливе, щоб майбутні мирні переговори, «коли настане час», відбувалися на умовах, сприятливих для суверенітету і територіальної цілісності України.

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