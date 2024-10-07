Без поддержки Запада война в Украине закончится через две недели и рф достигнет своих целей, — Жозеп Боррель

Боррель подчеркнул, что Европа должна продолжать поддерживать Украину.

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие желают, чтобы война закончилась как можно быстрее. В первую очередь этого хотят украинцы. Но главный вопрос – как именно это произойдет. Об этом он рассказал в интервью 20 minutos.

Он отметил важность поддержки Украины западными партнерами.

По его словам, без поддержки война может закончиться в течение двух недель и рф достигнет своих целей.

«Многие хотят, чтобы война закончилась как можно скорее. В первую очередь, сами украинцы. Но главное – как. Если мы перестанем поддерживать Украину, война закончится через две недели, и пути достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и безопасности себя, европейцев?» – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что необходимо делать все возможное, чтобы предстоящие мирные переговоры, «когда придет время», происходили на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины.

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