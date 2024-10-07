Нарушил ПДД, что привело к ДТП с тяжелыми последствиями, — приговоренный к 4 годам водитель обжаловал приговор

В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы.

Четыре года заключения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года назначил Новоушицкий районный суд Хмельницкой области 52-летнему водителю ЗАЗ, признанным виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что причинило водителю мотоцикла тяжелое телесное повреждение.

В пользу потерпевшего суд взыскал с обвиняемого 339 541 гривну морального и имущественного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Автоаварія сталася 15 листопада 2021 року на ділянці автодороги Т-2308 сполученням «Гуків - Дунаївці – Могилів-Подільський», неподалік с. Антонівка. Водій «ЗАЗ» із саморобним причепом, який не призначений для експлуатації разом з легковими автомобілями, не зареєстрований, без номерного знаку та належним чином встановлених освітлювальних приладів, перед початком маневру повороту ліворуч не подав відповідний сигнал покажчиком повороту, не переконався у безпечності та почав повертати.

Водій мотоцикла «Yamaha», що якраз обганяв його зустрічною смугою, був позбавлений можливості уникнути зіткнення з причепом. У результаті ДТП мотоцикліст отримав тяжкі травми.

У судовому засіданні водій легковика свою вину у вчиненні аварії не визнав. Сказав, що того дня їхав з батьком у лісосмугу по дрова й за 600-800 метрів до повороту направо відчув удар, при цьому жодних маневрів автомобілем не здійснював.

За словами потерпілого, увімкнувши покажчик повороту, він пішов на обгін ЗАЗу із причепом, що їхав попереду близько до центру дороги. Коли наблизився до нього на 25-30 метрів, автомобіль, не подавши сигналу, почав повертати ліворуч. Відтак мотоцикл зіткнувся з причепом.

За висновками судового експерта, показання водія автомобіля «ЗАЗ-968» щодо механізму розвитку ДТП не узгоджуються зі слідовою інформацією, зафіксованою на схемі до ДТП, з механічними пошкодженнями, які отримали транспортні засоби під час зіткнення, з розташуванням автомобіля й причепа щодо меж проїзної частини після зіткнення, суперечать об’єктивним законам механіки, і з технічної точки зору, є неспроможними. Водночас експерт підтвердив, що водій мотоцикла не мав технічної можливості уникнути аварії.

Дослідивши обставини кримінального провадження, оцінивши докази, суд дійшов висновку, що вина водія автомобіля у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, доведена.

При визначенні виду й міри покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, працює, у лікаря психіатра та нарколога на обліку не перебуває, вчинив злочин, що кваліфікується як тяжкий.

«Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами, а тому суд, враховуючи позицію прокурора та потерпілого, прийшов до висновку призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами. Таке покарання буде відповідати його загальній меті та справедливим», – зазначив суд

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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