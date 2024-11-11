Верховний Суд відмовив у скасуванні вироку для ухилянта

Відмова від захисту Батьківщини свідчить про підвищену суспільну небезпеку: Верховний Суд залишив без змін вирок Тернопільського апеляційного суду щодо засудженого за ухилення від мобілізації.

Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційну скаргу захисника на вирок Тернопільського апеляційного суду від 9 листопада 2023 року. Про це повідомила пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Як встановлено судом, 20 червня 2022 року за результатами медичного огляду військово-лікарською комісією 33-річного мешканця одного із сіл Чортківського району визнано придатним до військової служби за мобілізацією. Однак коли він отримав повістку, у призначений день до призовного пункту він не прибув і до навчального центру Збройних сил України не поїхав.

Вироком Борщівського районного суду від 1 серпня 2023 року чоловіка визнано винуватим за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і призначеного покарання у виді 3 років позбавлення волі. Також місцевий суд визнав за можливе застосувати до обвинуваченого ст. 75 КК України та звільнити його від відбування покарання з випробуванням і визначенням іспитового строку на 1 рік й покладенням обов'язків, передбачені ст. 76 КК.

До відома: санкція ст. 336 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3-ох до 5 років.

Тернопільський апеляційний суду, перевіривши це рішення за апеляційною скаргою прокурора, скасував вирок у частині звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України і новим вироком від 9 листопада 2023 року призначив чоловіку покарання у виді 3-ох років позбавлення волі.

Не погодившись із рішенням Тернопільського апеляційного суду, сторона захисту подала касаційну скаргу і просила Верховний Суд даний вирок суду скасувати та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Верховний Суд, перевіривши матеріали кримінального провадження в межах доводів касаційної скарги, погодився з висновками Тернопільського апеляційного суду, що в даному випадку звільнення від відбування покарання з випробуванням не відповідало принципу законності, а звільнення засудженого від відбування призначеного покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України не могло бути достатнім і необхідним для його виправлення.

Так, Верховний Суд зауважив, що посилання сторони захисту на те, що чоловік не судимий, проживав із батьками та працював у домашньому господарстві, мав на утриманні двох неповнолітніх дітей, по місцю проживання характеризується позитивно у даному конкретному випадку лише підтвердило правильність висновків судів попередніх інстанцій, що засудженому необхідно призначити мінімальне покарання в межах санкції ст. 336 КК України, але в цілому не спростовувало обґрунтованість висновків суду апеляційної інстанції про відсутність підстав застосовувати до нього положення ст. 75 КК України.

Також Верховний Суд погодився з висновками Тернопільського апеляційного суду щодо необхідності призначити чоловіку саме реальне покарання в мінімальних межах, визначених санкцією ст. 336 КК України, у виді позбавлення волі на строк 3 роки без застосування положень ст. 75 КК України.

З урахуванням наведеного, Верховний Суд касаційну скаргу захисника залишив без задоволення, а вирок Тернопільського апеляційного суду від 9 листопада 2023 року – без змін.

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