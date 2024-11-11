Верховный Суд отказал в отмене приговора для уклониста

Отказ от защиты Родины свидетельствует о повышенной общественной опасности: Верховный Суд оставил без изменений приговор Тернопольского апелляционного суда в отношении осужденного за уклонение от мобилизации.

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу защитника на приговор Тернопольского апелляционного суда от 9 ноября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского апелляционного суда.

Как установлено судом, 20 июня 2022 года по результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией 33-летний житель одного из сел Чертковского района признан годным к военной службе по мобилизации. Однако когда он получил повестку, в назначенный день в призывной пункт он не прибыл и в учебный центр Вооруженных сил Украины не поехал.

Приговором Борщевского районного суда от 1 августа 2023 года мужчина признан виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Также местный суд счел возможным применить к обвиняемому ст. 75 УК Украины и освободить его от отбывания наказания с испытанием и определением испытательного срока на 1 год и возложением обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК.

К сведению: санкция ст. 336 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 5 лет.

Тернопольский апелляционный суд, проверив это решение по апелляционной жалобе прокурора, отменил приговор в части освобождения от отбывания наказания на основании ст. 75 УК Украины и новым приговором от 9 ноября 2023 года назначил мужчине наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

Не согласившись с решением Тернопольского апелляционного суда, сторона защиты подала кассационную жалобу и просила Верховный Суд данный приговор суда отменить и назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Верховный Суд, проверив материалы уголовного производства в пределах доводов кассационной жалобы, согласился с выводами Тернопольского апелляционного суда, что в данном случае освобождение от отбывания наказания с испытанием не соответствовало принципу законности, а освобождение осужденного от отбывания назначенного наказания с испытанием на основании ст. 75 УК Украины не могло быть достаточным и необходимым для его исправления.

Так, Верховный Суд отметил, что ссылка стороны защиты на то, что человек не судим, проживал с родителями и работал в домашнем хозяйстве, имел на иждивении двух несовершеннолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно в данном конкретном случае лишь подтвердило правильность выводов судов предыдущих инстанций, что осужденному необходимо назначить минимальное наказание в пределах санкции ст. 336 УК Украины, но в целом не опровергало обоснованность выводов суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований применять к ним.

Также Верховный Суд согласился с выводами Тернопольского апелляционного суда о необходимости назначить мужчине именно реальное наказание в минимальных пределах, определенных санкцией ст. 336 УК Украины, в виде лишения свободы на срок 3 года без применения положений ст. 75 УК Украины.

С учетом приведенного, Верховный Суд кассационную жалобу защитника оставил без удовлетворения, а приговор Тернопольского апелляционного суда от 9 ноября 2023 года - без изменений.

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