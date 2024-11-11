Суд вынес оправдательный приговор в отношении экс-правоохранителя, обвиняемого в получении взятки — детали дела

Суд сделал вывод, что участие обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений не доказано, а по получению взятки - в деянии подсудимого нет состава преступления.

Бердичевский горрайонный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего правоохранителя, обвиняемого в получении взятки, а после смены обвинения - в злоупотреблении властью и в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исследовав доказательства, оценив их по своему внутреннему убеждению, основывающемуся на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что участие обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений не доказано, а по получению взятки - в деянии подсудимого нет состава преступления. Также суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции (дело № 0603/1-410/11).

Как известно из приговора, события, инкриминируемые подсудимому, происходили в апреле 2011 года. Согласно первоначальному обвинению, подсудимый, являясь должностным лицом - заместителем начальника сектора уголовного розыска Бердичевского ГО УМВД Украины в Житомирской области в звании майор милиции, получил взятку в размере 1 тыс. долларов США. В 2015 году обвинение было изменено на злоупотребление властью и завладение чужим имуществом путем обмана.

Обвиняемый в ходе всего судебного разбирательства в составе разных судей свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признавал, а деньги, которые обвинение признало взяткой, назвал долгом, который потерпевший должен был ему вернуть.

«В этой ситуации он стал жертвой собственной самонадежности и сложившихся к тому времени жизненных обстоятельств. … Это были дела деловые, так как тот (свидетель) был красителем автомобилей, а он (подсудимый) в то время неофициально немного занимался куплей-продажей автомобилей», - такие показания дал подсудимый в суде.

Суд, исследовав все доказательства, уточнил, что вина подсудимого не доказана, а по первичному обвинению - отсутствует состав преступления.

Далее цитата из приговора: «Никаких письменных, электронных или в другой форме технически зафиксированных доказательств, которые имели бы объективный характер, относительно предмета доказывания в части совершения общественно опасного деяния, объективной стороны состава любого преступления, которые были бы собраны законным способом, за все годы судебного разбирательства суду так и не было предоставлено» «Согласно ст. 64 УПК Украины 1960 доказыванию подлежат событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления), виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления. В этом деле указанные обстоятельства совершения преступления подтверждаются только субъективными показаниями заинтересованных лиц, которые не подтверждаются никаким другим надлежащим и допустимым объективным доказательством».

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