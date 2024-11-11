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Суд ухвалив виправдувальний вирок щодо експравоохоронця, обвинуваченого в отриманні хабаря — деталі справи

17:23, 11 листопада 2024
Суд виснував, що участь обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому злочинів не доведена, а щодо отримання хабаря - у діянні підсудного немає складу злочину.
Суд ухвалив виправдувальний вирок щодо експравоохоронця, обвинуваченого в отриманні хабаря — деталі справи
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив виправдувальний вирок щодо колишнього правоохоронця, якого було обвинувачено в отриманні хабаря, а після зміни обвинувачення - у зловживанні владою та у шахрайстві. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Дослідивши докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їхній сукупності, суд дійшов висновку про те, що участь обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому злочинів не доведена, а щодо отримання  хабаря - у діянні підсудного немає складу злочину. Також суд скасував запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Вирок ще не набрав чинності та може бути  оскаржений в апеляційній інстанції (справа № 0603/1-410/11).

Як відомо з вироку,  події, інкриміновані підсудному, відбувалися у  квітні 2011 року. Згідно з початковим обвинуваченням, підсудний  Ш., будучи службовою особою - заступником начальника сектору карного розшуку Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області в званні майор міліції, одержав хабар у розмірі 1 тис. доларів США. У 2015 році обвинувачення було змінено на зловживання владою та заволодіння чужим майном шляхом обману.

Обвинувачений у ході всього судового розгляду у складі різних суддів свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнавав, а гроші, які обвинувачення визнало як хабар,  назвав боргом, який потерпілий мав йому повернути.  

«В цій ситуації він став жертвою власної самонадійності і життєвих обставин, які склалися на той час. … Це були відносини ділові, так як той (свідок) був фарбувальником автомобілів, а він (підсудний) на той час неофіційно трохи займався купівлею-продажем автомобілів»,  - такі показання надав підсудний у суді. 

Суд, дослідивши усі докази, виснував, що вина підсудного  не доведена, а  за первинним обвинуваченням  - відсутній склад злочину.

Далі цитата з вироку:  «Жодних письмових, електронних або у іншій формі технічно зафіксованих доказів, які б мали об'єктивний характер, щодо предмету доказування у частині вчинення суспільно небезпечного діяння, об'єктивної сторони складу будь-якого злочину, які були б зібрані у законний спосіб, за всі роки судового розгляду суду так і не було надано». «Згідно зі ст. 64 КПК України 1960 року доказуванню підлягають подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину. У цій справі вказані обставини вчинення злочину підтверджуються лише суб'єктивними показаннями зацікавлених осіб, які не підтверджуються жодним іншим належним та допустимим об'єктивним доказом».

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