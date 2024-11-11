Украинцы, не уточнившие свои данные в ТЦК, автоматически в розыск не подаются – как именно разыскивают граждан

Информация в полицию передается по каждому правонарушителю, пояснил представитель ТЦК.

Спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин объяснил, как именно разыскивают граждан, нарушивших правила военного учета. По его словам, человек, не уточнивший свои данные в ТЦК, автоматически в розыск не подается. Об этом он сказал в комментарии Общественному.

«В общем, если человек не уточнил данные, то есть не выполнил требования закона, в розыск автоматически его не подают, по крайней мере, пока так. Если же он не прибыл по повестке, тогда он подается на доставку, то есть посылается запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки — часть, которая остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция предпринимает розыскные мероприятия», - добавил Роман Истомин.

Общего списка людей, не обновивших данные, в ТЦК и СП нет. Информация в полицию передается по каждому правонарушителю, пояснил представитель ТЦК.

«После того, как военнослужащие ТЦК и СП посылают в полицию запрос на доставку человека, розыскные меры или меры задержания уже осуществляют непосредственно правоохранители, рассказывает Роман Истомин.

Почти каждая силовая структура или правоохранительный орган имеют полномочия задерживать человека. Однако, что касается задержания в рамках мобилизации, в этом случае военнослужащие ТЦК работают совместно с полицией.

«ТЦК сообщает полицию о необходимости его доставки для составления протокола об административном правонарушении и последующих действий с ним. В пределах своих полномочий полиция такого гражданина разыскивает, задерживает и доставляет. Нет случаев, когда к гражданину, уточнившему свои данные и выполняющему правила военного учета, внезапно подъезжает машина для задержания без проверки документов, как это иногда описывается в анонимных Telegram-каналах. Все действия происходят в соответствии с законодательством», – объясняет Роман Истомин.

Технически задержание может производиться следующим образом: человека останавливают, например, на блокпосте, выясняют, что он находится в розыске полиции по обращению ТЦК и СП, задерживают и доставляют в учреждение.

«Второй вариант – когда полиция выясняет, где этот человек проживает, и приезжает целенаправленно для административного задержания в пределах своих полномочий. В таком случае может произойти так называемое «задержание без проверки документов». Полиция уже знает, где находится лицо, и документы проверять нет нужды», — сказал представитель областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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