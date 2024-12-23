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На Буковині судили чоловіка, який на рік пішов у СЗЧ

18:29, 23 грудня 2024
Чоловіка засуджено на п’ять років і один місяць ув'язнення.
На Буковині судили чоловіка, який на рік пішов у СЗЧ
Фото з відкритих джерел
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Житель Чернівецької області отримав п'ять років і один місяць позбавлення волі за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) і рік відсутності на службі. Відповідне рішення ухвалив Новоселицький районний суд Чернівецької області у справі №720/993/24.

Чоловік був мобілізований у березні 2023 року, але вже через місяць після початку служби повернувся додому. Його колишня дружина розповіла, що, повернувшись із дитиною після гостин у родичів, застала чоловіка вдома. Він зізнався, що покинув службу.

Упродовж року обвинувачений жив із колишньою сім’єю, працював і заробляв гроші. Його мачуха також підтвердила, що чоловік відкрито перебував у своєму селі й не ховався. Лише 3 квітня 2024 року його затримали правоохоронці.

Суд врахував, що чоловік характеризувався негативно за місцем служби та перебував на обліку у нарколога через алкогольну інтоксикацію. Водночас сусіди відгукувалися про нього позитивно, і він утримує двох малолітніх дітей.

«Суд визнає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого його щире каяття, яке виразилось у тому, що він повністю визнав свою вину та щиро жалкує про скоєння ним правопорушення, в процесі досудового та судового розгляду справи давав правдиві показання, які сприяли органам правосуддя встановити істину по справі», — йдеться у рішенні суду.

За дезертирство чоловіка засудили до п'яти років і одного місяця ув'язнення.

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