На Буковине судили мужчину, который на год ушел в СЗЧ

Мужчина осужден на пять лет и один месяц заключения.

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Житель Черновицкой области получил пять лет и один месяц лишения свободы за самовольное оставление воинской части (СВЧ) и год отсутствия на службе. Соответствующее решение принял Новоселицкий районный суд Черновицкой области по делу №720/993/24.

Мужчина был мобилизован в марте 2023 года, но уже через месяц после начала службы вернулся домой. Его бывшая жена рассказала, что, вернувшись с ребенком после гостеприимства у родственников, застала мужа дома. Он признался, что покинул службу.

В течение года обвиняемый жил с бывшей семьей, работал и зарабатывал деньги. Его мачеха также подтвердила, что мужчина открыто находился в своем селе и не скрывался. Только 3 апреля 2024 года его задержали правоохранители.

Суд учел, что мужчина характеризовался негативно по месту службы и состоял на учете у нарколога из-за алкогольной интоксикации. В то же время соседи отзывались о нем положительно, и он содержит двух малолетних детей.

«Суд признает обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого его искреннее раскаяние, которое выразилось в том, что он полностью признал свою вину и искренне сожалеет о совершении им правонарушения, в процессе досудебного и судебного рассмотрения дела давал правдивые показания, которые способствовали органам правосудия установить истину по делу», - говорится в решении суда.

За дезертирство мужчину приговорили к пяти годам и одному месяцу заключения.

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