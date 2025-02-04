До бюджету Києва повернули понад 4,3 млн грн за незаконне користування земельними ділянками

Суд встановив встановив факт незаконного використання ТОВ земельних ділянок у Києві без належних правовстановлюючих документів.

Господарський суд міста Києва під час розгляду справ за позовами Київської міської ради, встановив факт незаконного використання товариствами з обмеженою відповідальністю земельних ділянок міста Києва без правовстановлюючих документів. Про це повідомляє пресслужба суду.

Так, рішеннями суду від 30.01.2025 року у справах №910/13674/24 та №910/12724/24 суд визнав вимоги Київської міської ради до ТОВ «Сан-Сігма» та ТОВ «ІНТЕРН» правомірними, стягнувши відповідно безпідставно збережені кошти за користування земельними ділянками на просп. Володимира Івасюка, 8А (площа 0,3200 га) та на вул. Богдана Хмельницького, 53 (площа 0,2408 га), що належать територіальній громаді міста Києва, в загальному розмірі 4 369 680,41 грн.

Вказані рішення підтверджують ефективність Господарського суду міста Києва у забезпеченні належного надходження коштів до бюджету міста Києва, вжиття заходів щодо запобігання порушенням прав територіальної громади та припинення фактів використання земель міста без належного правового оформлення.

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