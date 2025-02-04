В бюджет Киева вернули более 4,3 млн грн за незаконное пользование земельными участками

Суд установил факт незаконного использования ООО земельных участков в Киеве без надлежащих правоустанавливающих документов.

Хозяйственный суд города Киева при рассмотрении дел по искам Киевского городского совета установил факт незаконного использования обществами с ограниченной ответственностью земельных участков города Киева без правоустанавливающих документов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, решениями суда от 30.01.2025 года по делам №910/13674/24 и №910/12724/24 суд признал требования Киевского городского совета к ООО Сан-Сигма и ООО ИНТЕРН правомерными, взыскав соответственно безосновательно сохраненные средства за пользование земельными участками по просп. Владимира Ивасюка, 8А (площадь 0,3200 га) и по ул. Богдана Хмельницкого, 53 (площадь 0,2408 га), принадлежащих территориальной общине в Киеве, в общем размере 4 369 680,41 грн.

Указанные решения подтверждают эффективность Хозяйственного суда города Киева в обеспечении надлежащего поступления средств в бюджет города Киева, принятия мер по предотвращению нарушений прав территориальной общины и прекращению фактов использования земель города без надлежащего правового оформления.

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