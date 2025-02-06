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Суд визнав правомірність штрафу понад мільйон гривень за недотримання вимог закону про РРО

14:39, 6 лютого 2025
Податковою перевіркою встановлено порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації за встановленою формою ведення обліку.
Суд визнав правомірність штрафу понад мільйон гривень за недотримання вимог закону про РРО
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Судом першої інстанції у справі №440/6702/24 підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким за порушення п. 1, 12 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Про це повідомляє податкова служба у Полтавській області. 

На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, якими застосовано штрафні (фінансові) санкції до платника застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 1 019 610,00 гривень.

Під час розгляду справи, судом взято до уваги доводи контролюючого органу, що перевіркою встановлено порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації за встановленою формою ведення обліку. Вартість товарів необлікованих у встановленому порядку згідно відомості залишку товарів становить 1 019 610,00 грн, чим порушено п. 12 ст. ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Судом встановлено, що позивач під час проведення перевірки на вимогу контролюючого органу не надав Форму ведення обліку товарних запасів, опису залишку товарів на початок обліку та документи, що підтверджують придбання та походження товарів, що реалізовувались та знаходяться в реалізації (згідно опису залишків товару на дату проведення перевірки) у відділі магазину, що належить позивачеві, відповідно до якого на реалізації перебувало товарів (технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) на загальну суму 1 019 610,00 гривень.

Таким чином, фактичною перевіркою встановлено неведення у встановленому законодавством порядку обліку товарних запасів на загальну суму (за цінами реалізації) 1 019 610,00 гривень.

Суд, беручи до уваги ту обставину, що під час перевірки позивачем не надано документи, які підтверджують облік технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту на загальну суму 1 019 610,00 грн, дійшов висновку про правомірність застосування до позивача фінансової санкції у розмірі 1 019 610,00 гривень.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 20 січня 2024 року у справі № 440/6702/24 відмовлено у задоволенні позову фізичної особи-підприємця.

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