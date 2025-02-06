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Суд признал правомерность штрафа более миллиона гривен за несоблюдение требований закона о РРО

14:39, 6 февраля 2025
Налоговой проверкой установлено нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации по установленной форме ведения учета.
Суд признал правомерность штрафа более миллиона гривен за несоблюдение требований закона о РРО
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Судом первой инстанции по делу №440/6702/24 поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым за нарушение п. 1, 12 ст. 3 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг". Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

На підставі акту перевірки контролюючим органом прийнято податкове повідомлення-рішення, якими застосовано штрафні (фінансові) санкції до платника застосовано штрафні (фінансові) санкції на загальну суму 1 019 610,00 гривень.

Під час розгляду справи, судом взято до уваги доводи контролюючого органу, що перевіркою встановлено порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації за встановленою формою ведення обліку. Вартість товарів необлікованих у встановленому порядку згідно відомості залишку товарів становить 1 019 610,00 грн, чим порушено п. 12 ст. ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Судом встановлено, що позивач під час проведення перевірки на вимогу контролюючого органу не надав Форму ведення обліку товарних запасів, опису залишку товарів на початок обліку та документи, що підтверджують придбання та походження товарів, що реалізовувались та знаходяться в реалізації (згідно опису залишків товару на дату проведення перевірки) у відділі магазину, що належить позивачеві, відповідно до якого на реалізації перебувало товарів (технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) на загальну суму 1 019 610,00 гривень.

Таким чином, фактичною перевіркою встановлено неведення у встановленому законодавством порядку обліку товарних запасів на загальну суму (за цінами реалізації) 1 019 610,00 гривень.

Суд, беручи до уваги ту обставину, що під час перевірки позивачем не надано документи, які підтверджують облік технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту на загальну суму 1 019 610,00 грн, дійшов висновку про правомірність застосування до позивача фінансової санкції у розмірі 1 019 610,00 гривень.

Відтак, Полтавським окружним адміністративним судом від 20 січня 2024 року у справі № 440/6702/24 відмовлено у задоволенні позову фізичної особи-підприємця.

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суд налоговая штраф / штрафы судебная практика РРО

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