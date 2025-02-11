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Військовозобов'язаний, який працює в агрофірмі та має бронь, через суд скасував свою мобілізацію

12:24, 11 лютого 2025
На Рівненщині чоловік звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та скасувати її.
Військовозобов'язаний, який працює в агрофірмі та має бронь, через суд скасував свою мобілізацію
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На Рівненщині військовозобов’язаний через суд скасував свій призов на військову службу попри наявність бронювання. Рішення у справі №460/15555/24 оприлюднив Рівненський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи вказується, що до суду звернувся заброньований працівник аграрної фірми, якого у листопаді 2024 року мобілізували на військову службу.

Чоловік вважає свою мобілізацію незаконною та хоче звільнитись зі служби.

Зазначається, що позивач із липня 2024 року працює апаратником оброблення зерна та у нього була чинна відстрочка від мобілізації до кінця січня 2025 року. Роботодавець у серпні 2024 року надсилав ТЦК повідомлення про зарахування військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік. Однак уже у листопаді чоловіка мобілізували на військову службу попри бронювання.

Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву.

Суд встановив, що, «приймаючи наказ про призов позивача на військову службу під час мобілізації, ТЦК був обізнаний про наявність у нього права на відстрочку».

Суд повністю задовольнив позов жителя Рівненщини, визнав протиправним та скасував наказ про його призов на військову службу, а також зобов’язав військову частину звільнити позивача зі служби. Рішення суду ще можна оскаржити.

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