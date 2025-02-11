Военнообязанный, работающий в агрофирме и имеющий бронь, через суд отменил свою мобилизацию

В Ровенской области мужчина обратился в суд, чтобы признать свою мобилизацию незаконной и отменить ее.

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В Ровенской области военнообязанный через суд отменил свой призыв на военную службу несмотря на наличие бронирования. Решение по делу №460/15555/24 обнародовал Ровенский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился забронированный работник аграрной фирмы, которого в ноябре 2024 года мобилизовали на военную службу.

Мужчина считает свою мобилизацию незаконной и хочет уволиться со службы.

Отмечается, что истец с июля 2024 работает аппаратчиком обработки зерна и у него была действующая отсрочка от мобилизации до конца января 2025 года. Работодатель в августе 2024 года посылал ТЦК уведомление о зачислении военнообязанного на специальный военный учет. Однако уже в ноябре мужчину мобилизовали на военную службу, несмотря на бронирование.

Представитель ТЦК не воспользовался правом подать отзыв на исковое заявление.

Суд установил, что «принимая приказ о призыве истца на военную службу во время мобилизации, ТЦК был осведомлен о наличии у него права на отсрочку».

Суд полностью удовлетворил иск жителя Ровенщины, признал противоправным и отменил приказ о его призыве на военную службу, а также обязал воинскую часть уволить истца со службы. Решение суда еще можно обжаловать.

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