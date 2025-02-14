Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Як проводиться індексація пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати — постанова КАС ВС

17:45, 14 лютого 2025
Індексація пенсії проводиться шляхом збільшення на відповідний коефіцієнт показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії під час призначення – КАС ВС.
Як проводиться індексація пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати — постанова КАС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду висловився щодо проведення  індексація пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати.

При проведенні перерахунку пенсій, призначених у 2020–2023 роках згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у зв’язку зі щорічною індексацією збільшенню підлягає показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, як це передбачено ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Про це зазначив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі за позовом фізичної особи до ГУ ПФУ про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії щодо проведення індексації пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески у 2021–2024 роках.

У справі, що розглядалася, позивач просив ГУ ПФУ провести індексацію пенсії з 1 березня 2021 року, з 1 березня 2022 року, з 1 березня 2023 року та з 1 квітня 2024 року із застосуванням коефіцієнтів збільшення 1,11, 1,14, 1,197 та 1,0796 відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та вимогами постанов Уряду, що регулюють питання індексації пенсії. Відмову у проведенні індексації відповідач обґрунтував тим, що для обчислення пенсії позивача враховується показник середньої заробітної плати в Україні у розмірі 7763,17 грн, який є більшим, ніж той, що визначений Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

КАС ВС зауважив, що абз. 1 в сукупності з абз. 2 п. 5 зазначеного Порядку повинні застосовуватися відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто під час проведення індексації має застосовуватися показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії під час її призначення.

Застосуванню також підлягають відповідні постанови Кабінету Міністрів України, якими визначено коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

З огляду на зазначене Верховний Суд констатував, що ГУ ПФУ, здійснюючи перерахунок пенсії позивачу на підставі ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», встановивши йому щомісячну доплату до пенсії в розмірі 100,00 грн у 2021 році, 135,00 грн у 2022 році, 100,00 грн у 2023 році та 100,00 грн у 2024 році, замість застосування коефіцієнта збільшення 1,11, 1,14, 1,197 та 1,0796 відповідно до показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який безпосередньо враховувався для обчислення пенсії позивача, діяв не відповідно до вимог чинного законодавства.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 27 січня 2025 року у справі № 620/7211/24 (провадження № К/990/44314/24) можна за посиланням. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика КАС ВС пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади 1 800 суддів місцевих судів буде непростим випробуванням та потребуватиме максимальної концентрації зусиль та ресурсів – НШСУ

Національна школа суддів повідомила про потенційні проблеми, які можуть виникнути під час добору на посади суддів та під час подальшої професійної підготовки новопризначених суддів.

Якщо Путін знову вторгнеться, Україна буде у НАТО – сенатор Ліндсі Грем у Мюнхені

На панельній дискусії з Зеленським сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україна буде у НАТО, якщо Путін знов спробує вторгнутися.

Демократія не може бути настільки слабкою, що їй загрожує реклама в інтернеті — віце-президент США Венс у Мюнхені заявив про зростання цензури в ЄС

Віце-президент США Джей Ді Венс у Мюнхені розкритикував спроби єврочиновників шляхом цензури заблокувати окремих політиків, а також колишнього президента Джо Байдена, який «відчайдушно намагався змусити людей замовкнути за те, що вони висловлюють свою думку».

Кабмін пропонує заборонити вибивати борги за споживчими кредитами з ветеранів війни

Мінветеранів буде органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії ветеранів війни.

Кабмін заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК і змінив порядок подання документів про дитину з інвалідністю

Уряд вніс зміни в порядок оформлення військово-облікового документа особами з інвалідністю.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва