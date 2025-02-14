Как проводится индексация пенсии с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы — постановление КАС ВС

Индексация пенсии проводится путем увеличения соответствующего коэффициента показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывался для исчисления пенсии во время назначения – КАС ВС.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда высказался о проведении индексации пенсии с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы.

При проведенні перерахунку пенсій, призначених у 2020–2023 роках згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у зв’язку зі щорічною індексацією збільшенню підлягає показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, як це передбачено ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Про це зазначив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі за позовом фізичної особи до ГУ ПФУ про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити певні дії щодо проведення індексації пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески у 2021–2024 роках.

У справі, що розглядалася, позивач просив ГУ ПФУ провести індексацію пенсії з 1 березня 2021 року, з 1 березня 2022 року, з 1 березня 2023 року та з 1 квітня 2024 року із застосуванням коефіцієнтів збільшення 1,11, 1,14, 1,197 та 1,0796 відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та вимогами постанов Уряду, що регулюють питання індексації пенсії. Відмову у проведенні індексації відповідач обґрунтував тим, що для обчислення пенсії позивача враховується показник середньої заробітної плати в Україні у розмірі 7763,17 грн, який є більшим, ніж той, що визначений Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

КАС ВС зауважив, що абз. 1 в сукупності з абз. 2 п. 5 зазначеного Порядку повинні застосовуватися відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тобто під час проведення індексації має застосовуватися показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії під час її призначення.

Застосуванню також підлягають відповідні постанови Кабінету Міністрів України, якими визначено коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

З огляду на зазначене Верховний Суд констатував, що ГУ ПФУ, здійснюючи перерахунок пенсії позивачу на підставі ч. 2 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», встановивши йому щомісячну доплату до пенсії в розмірі 100,00 грн у 2021 році, 135,00 грн у 2022 році, 100,00 грн у 2023 році та 100,00 грн у 2024 році, замість застосування коефіцієнта збільшення 1,11, 1,14, 1,197 та 1,0796 відповідно до показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який безпосередньо враховувався для обчислення пенсії позивача, діяв не відповідно до вимог чинного законодавства.

Ознайомитись з постановою Верховного Суду від 27 січня 2025 року у справі № 620/7211/24 (провадження № К/990/44314/24) можна за посиланням.

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