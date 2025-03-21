У Києві двірник, який не мав відстрочки, отримав повістку, але не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

Киянина засудили за ухилення від мобілізації.

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У Києві чоловік, який працює двірником, отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. Він не мав підстав для відстрочки від призову. Вирок у справі № 753/4065/25 виніс Дарницький районний суд міста Києва.

У матеріалах справи вказується, що чоловіка визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони. Підстав для відстрочки від призову він не мав.

Обвинувачений отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 22 листопада 2024 року. Проте киянин ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК. Таким чином він ухилився від мобілізації. Киянин просив суд його суворо не карати.

Суд встановив, що чоловік під наглядом лікарів не перебуває, зрілого віку, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце проживання, з середньо-спеціальною освітою, працює офіційно двірником, страждає на низку тяжких захворювань.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

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