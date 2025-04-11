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Суд призначив покарання жінці за систематичне домашнє насильство та ігнорування судових обмежень

14:21, 11 квітня 2025
Жінка регулярно вчиняла стосовно своєї тітки насильство, що проявлялося у використанні нецензурних слів, залякуванні та психологічному тиску.
Суд призначив покарання жінці за систематичне домашнє насильство та ігнорування судових обмежень
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області розглянув справи проти жінки, яка раніше вже мала судимість, за порушення кримінальних норм, передбачених статтями 126-1 (домашнє насильство) та 390-1 (невиконання обмежувальних заходів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Судом встановлено, що жінка з початку квітня 2023 року проживала спільно зі своєю тіткою, вони пов’язані спільним побутом та мають родинні зв’язки та близькі відносини. Жінка систематично вчиняла стосовно тітки домашнє насильство, що виражається у висловлюванні на її адресу нецензурною лайкою, залякуванні, застосовувала психологічне насильство. Незважаючи на те, що за вчинення вказаних дій жінка неодноразово притягнуто до адміністративної відповідальності, а також кримінальної відповідальності, вона продовжувала свої умисні систематичні дії, спрямовані на вчинення домашнього насильства стосовно тітки.

Ігноруючи обмежувальні приписи, які були видані рішеннями Слов’янського міськрайонного суду Донецької області у квітні, травні 2024 року, жінка протягом 2024 року у стані алкогольного сп’яніння неодноразово приходила на територію домоволодіння за місцем мешкання тітки, де спілкувалась із потерпілою, після чого її протиправні дії були припинені співробітниками поліції. Таким чином, своїми протиправними діями обвинувачена умисно не виконала обмежувальний припис та порушила встановлені судом заходи тимчасового обмеження.

У вересні 2024 р. у стані алкогольного сп’яніння жінка грубо висловлювалась на адресу своєї тітки, ображала її, виганяла з будинку на вулицю, била посуд, чим застосовувала психологічне насильство, принизила її гідність, спричинила емоційну невпевненість та побоювання за свою безпеку у потерпілої, що спричинило психологічні страждання.

Обвинувачена свою провину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, визнала, підтвердила обставини, викладені в обвинувальних актах, зазначила, що вона кинула пити, просила вибачення у тітки, стала на шлях виправлення та щиро покаялась.

Вироком Слов’янського міськрайонного суду Донецької області громадянку визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 126-1, 390-1 КК України. За сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань жінці визначено покарання у виді позбавлення волі на строк один рік два місяці.

На підставі частини 1 статті 71 КК України, за сукупністю вироків, шляхом часткового приєднання до призначеного покарання за цим вироком невідбутої частини покарання за вироком Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 8 серпня 2024 року, остаточно визначено покарання у виді позбавлення волі на строк один рік три місяці.

Вирок суду не набув законної сили.

З повним текстом судових рішень у справі 243/6454/24 можна ознайомитися за посиланням

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суд вирок домашнє насильство

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