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Суд назначил наказание женщине за систематическое домашнее насилие и игнорирование судебных ограничений

14:21, 11 апреля 2025
Женщина регулярно совершала в отношении своей тети насилие, что проявлялось в использовании нецензурных слов, запугивании и психологическом давлении.
Суд назначил наказание женщине за систематическое домашнее насилие и игнорирование судебных ограничений
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Славянский горрайонный суд Донецкой области рассмотрел дела против ранее судимой женщины за нарушение уголовных норм, предусмотренных статьями 126-1 (домашнее насилие) и 390-1 (невыполнение ограничительных мер или непрохождение программы для обидчиков) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что женщина с начала апреля 2023 проживала совместно со своей тетей, они связаны общим бытом и имеют родственные связи и близкие отношения.

Женщина систематически совершала по отношению к тете домашнее насилие, выражающееся в выражении в ее адрес нецензурной бранью, запугивании, применявшей психологическое насилие.

Несмотря на то, что за совершение указанных действий женщина неоднократно привлечена к административной ответственности, а также уголовной ответственности, она продолжала свои умышленные систематические действия, направленные на совершение домашнего насилия в отношении тети.

Игнорируя ограничительные предписания, изданные решениями Славянского горрайонного суда Донецкой области в апреле, мае 2024 года, женщина в течение 2024 года в состоянии алкогольного опьянения неоднократно приходила на территорию домовладения по месту жительства тети, где общалась с потерпевшей.

Таким образом, своими противоправными действиями обвиняемая умышленно не выполнила ограничительное предписание и нарушила установленные судом меры временного ограничения.

В сентябре 2024 г. в состоянии алкогольного опьянения женщина грубо высказывалась в адрес своей тети, оскорбляла ее, выгоняла из дома на улицу, избивала посуду, чем применяла психологическое насилие, унизила ее достоинство, повлекла эмоциональную неуверенность и опасения за свою безопасность у потерпевшей, что вызвало психологические.

Обвиняемая свою вину в совершении инкриминируемых уголовных правонарушений, признала, подтвердила обстоятельства, изложенные в обвинительных актах, отметила, что она бросила пить, просила прощения у тети, стала на путь исправления и искренне покаялась.

Приговором Славянского горрайонного суда Донецкой области гражданка признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 126-1, 390-1 УК Украины. По совокупности уголовных правонарушений путем частичного составления назначенных наказаний женщине определено наказание в виде лишения свободы на срок один год два месяца.

На основании части 1 статьи 71 УК Украины, по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию по этому приговору неотбытой части наказания по приговору Славянского горрайонного суда Донецкой области от 8 августа 2024 года, окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок один год три месяца.

Приговор суда не вступил в законную силу.

С полным текстом судебных решений по делу 243/6454/24 можно ознакомиться по ссылке.

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