Укрпочта предупреждает о мошеннических СМС от злоумышленников

Клиентов призывают не нажимать и не переходить по ссылке.

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Укрпочта предупреждает клиентов о мошеннических сообщениях, которые отправляют злоумышленники и предлагают перейти якобы на ее сайт.

«Если вдруг вы получите подобное — не нажимайте и не переходите. Мы уже разбираемся, ищем преступников, но просим и вас заботиться о информационной безопасности. Единственный официальный сайт Укрпочты — ukrposhta.ua», — подчеркнули там.

Одновременно там указали, что «любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве».

«Кроме того, мы не пишем никому с «незнакомых» номеров. Не вводите банковские данные, не передавайте ничего посторонним лицам», - отметили в Укрпочте.

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