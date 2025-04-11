Укрпошта попереджає про шахрайські СМС від зловмисників

Клієнтів закликають не натискати та не переходити за посиланням.

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Укрпошта попереджає клієнтів про шахрайські повідомлення, які надсилають зловмисники і пропонують перейти нібито на її сайт.

«Якщо раптом ви отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо й вас піклуватися про інформаційну безпеку. Єдиний офіційний сайт Укрпошти — ukrposhta.ua», - наголосили там.

Водночас там вказали, що «будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство».

«Крім цього, ми нікому не пишемо з «незнайомих» номерів. Не вводьте банківські дані, не передавайте нічого стороннім особам», - зазначили в Укрпошті.

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