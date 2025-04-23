Правовими наслідками перерахунку пенсії військовому у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму є припинення щомісячної доплати у 2000 грн та індексації — КАС ВС

Верховний Суд розглянув спір щодо правильності обчислення та виплати пенсії пенсіонеру – колишньому військовослужбовцю.

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У зразковій справі вирішувався спір щодо правильності обчислення та виплати пенсії пенсіонеру – колишньому військовослужбовцю, якому пенсійний орган на підставі рішення суду здійснив перерахунок та виплату пенсії з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року, і припинив виплату доплати до пенсії 2000,00 грн та індексації за 2022, 2023 роки.

За результатами розгляду справи Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог з огляду на таке.

Зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом України про Державний бюджет на певний рік, має наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу) на 1 січня календарного року та є підставою для перерахунку пенсії колишнім військовослужбовцям відповідно до статей 43, 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Закон № 2262-XII). Такий перерахунок пенсії виник на підставі, встановленій нормативно-правовим актом.

Щодо правомірності / неправомірності припинення доплати до пенсії згідно з постановою КМУ № 713 КАС ВС зазначив, що припинення або зміну розміру щомісячної доплати до пенсії в сумі 2000,00 грн положення цієї постанови пов’язують з переглядом (перерахунком) пенсії, при цьому не вказуючи правову та фактичну підставу такого перегляду, але вказують на мету виплати такої доплати (поетапне зменшення диспропорцій у розмірах пенсій) та підстави припинення її виплати (збільшення пенсії більше ніж на 2000,00 грн). Тому перерахунок пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом України про Державний бюджет на певний рік, що мало наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу), є тим підвищенням, з яким абз. 3 п. 1 постанови КМУ № 713 пов’язує припинення або зміну (зменшення) розміру щомісячної доплати, передбаченої цим нормативно-правовим актом.

Оскільки перерахунок пенсії позивача проведений саме у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб (незалежно від того, на виконання рішення суду чи на підставі безпосередньо поданої уповноваженим органом довідки до пенсійного органу), то немає підстав для виплати йому щомісячної доплати в сумі 2000,00 грн, передбаченої постановою КМУ № 713, адже пенсія при її перерахунку збільшилася за рахунок зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідний рік.

Щодо правомірності / неправомірності припинення виплати індексації в розмірі, передбаченому постановами КМУ № 118 та № 168, то КАС ВС, врахувавши імперативні положення абз. 3 п. 2 постанови КМУ № 168 про те, що підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений п. 1 цієї постанови, застосовується також у разі перерахунку пенсії відповідно до Закону № 2262-XII, крім перерахунків у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, дійшов висновку, що перерахунок пенсії у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом України про Державний бюджет на певний рік, що мало наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу), є підставою для припинення виплати індексації. Отже, оскільки пенсія позивача на виконання рішення суду перераховувалася з підвищеного розміру грошового забезпечення станом на 1 січня 2021 року, 1 січня 2022 року, на 1 січня 2023 року, то підстави для її індексації в силу приписів постанов КМУ № 118 та № 168 відсутні.

Таким чином, перерахунок пенсії у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом України про Державний бюджет на певний рік, що мало наслідком зміну розміру грошового забезпечення військовослужбовців (посадового окладу), є підставою для припинення виплати щомісячної доплати в сумі 2000,00 грн, передбаченої постановою КМУ № 713, та індексації в розмірі, передбаченому постановами КМУ № 118 та № 168.

Велика Палата Верховного Суду погодилася з такими висновками та залишила рішення КАС ВС без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

Ознайомитись з рішенням КАС ВС від 16 грудня 2024 року у справі № 400/6254/24 (провадження № Пз/990/11/24) можна за посиланням.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 13 березня 2025 року у справі № 400/6254/24 (провадження № Пз/990/11/24) можна за посиланням.

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