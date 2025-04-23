Правовыми последствиями перерасчета пенсии военному в связи с изменением прожиточного минимума являются прекращение ежемесячной доплаты в 2000 грн и индексации — КАС ВС

Верховный Суд рассмотрел спор о правильности исчисления и выплаты пенсии пенсионеру – бывшему военнослужащему.

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В образцовом деле рассматривался спор относительно правильности исчисления и выплаты пенсии пенсионеру — бывшему военнослужащему, которому пенсионный орган на основании решения суда произвел перерасчет и выплату пенсии с учетом прожиточного минимума, установленного на 1 января календарного года, и прекратил выплату доплаты к пенсии в размере 2000,00 грн и индексации за 2022 и 2023 годы.

По результатам рассмотрения дела Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Рост прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год, влечет за собой изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада) по состоянию на 1 января календарного года и является основанием для перерасчета пенсии бывшим военнослужащим в соответствии со статьями 43, 63 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (Закон № 2262-XII). Такой перерасчет пенсии производится на основании, установленном нормативно-правовым актом.

Относительно правомерности / неправомерности прекращения выплаты доплаты к пенсии согласно постановлению КМУ № 713 КАС ВС указал, что прекращение или изменение размера ежемесячной доплаты к пенсии в сумме 2000,00 грн положения этого постановления связывают с пересмотром (перерасчетом) пенсии, при этом не указывая правовое и фактическое основание такого пересмотра, но указывают цель выплаты такой доплаты (поэтапное уменьшение диспропорций в размерах пенсий) и основания прекращения ее выплаты (увеличение пенсии более чем на 2000,00 грн). Поэтому перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год, повлекший изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада), является тем повышением, с которым абз. 3 п. 1 постановления КМУ № 713 связывает прекращение или изменение (уменьшение) размера ежемесячной доплаты, предусмотренной этим нормативно-правовым актом.

Поскольку перерасчет пенсии истца произведен именно в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц (независимо от того, на основании решения суда или на основании справки, непосредственно поданной уполномоченным органом в пенсионный орган), то нет оснований для выплаты ему ежемесячной доплаты в размере 2000,00 грн, предусмотренной постановлением КМУ № 713, так как пенсия при ее перерасчете увеличилась за счет роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц на соответствующий год.

Что касается правомерности / неправомерности прекращения выплаты индексации в размере, предусмотренном постановлениями КМУ № 118 и № 168, то КАС ВС, учитывая императивные положения абз. 3 п. 2 постановления КМУ № 168 о том, что повышение на коэффициент увеличения, установленный п. 1 этого постановления, применяется также в случае перерасчета пенсии в соответствии с Законом № 2262-XII, кроме перерасчетов в связи с повышением денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих, лиц, имеющих право на пенсию по этому Закону, пришел к выводу, что перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год, повлекший изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада), является основанием для прекращения выплаты индексации.

Следовательно, поскольку пенсия истца во исполнение решения суда перерасчитывалась из повышенного размера денежного обеспечения по состоянию на 1 января 2021 года, 1 января 2022 года, 1 января 2023 года, то основания для ее индексации в силу предписаний постановлений КМУ № 118 и № 168 отсутствуют.

Таким образом, перерасчет пенсии в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом Украины о Государственном бюджете на соответствующий год, повлекший изменение размера денежного обеспечения военнослужащих (должностного оклада), является основанием для прекращения выплаты ежемесячной доплаты в размере 2000,00 грн, предусмотренной постановлением КМУ № 713, и индексации в размере, предусмотренном постановлениями КМУ № 118 и № 168.

Большая Палата Верховного Суда согласилась с такими выводами и оставила решение КАС ВС без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Ознакомиться с решением КАС ВС от 16 декабря 2024 года по делу № 400/6254/24 (производство № Пз/990/11/24) можно по ссылке.

Ознакомиться с постановлением БП ВС от 13 марта 2025 года по делу № 400/6254/24 (производство № Пз/990/11/24) можно по ссылке.

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