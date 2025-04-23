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Судью Любовь Немченко временно отстранили от осуществления правосудия

13:24, 23 апреля 2025
Судью временно отстранили на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.
Судью Любовь Немченко временно отстранили от осуществления правосудия
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Судья Хозяйственного суда Херсонской области Немченко Любовь Николаевна (откомандирована в Хозяйственный суд Одесской области) временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности было принято Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 23 апреля 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 23 апреля 2025 года, судья Хозяйственного суда Херсонской области Немченко Любовь Николаевна (откомандирована в Хозяйственный суд Одесской области) отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия Высшим советом правосудия решения об освобождении его от должности. Судьи считаются временно отстранёнными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности либо отмены решения Дисциплинарной палаты.

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дисциплинарная палата ВСП ВСП

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