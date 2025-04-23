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Следы ведут к Кремлю – следователи связывают «взрывные посылки» с РФ

17:29, 23 апреля 2025
Европейские следователи приписывают спецоперацию с бомбами в посылках российской разведке.
Следы ведут к Кремлю – следователи связывают «взрывные посылки» с РФ
Фото: Tagesschau
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Российские спецслужбы могут стоять за серией инцидентов с посылками, в которых были скрыты зажигательные устройства. Об этом говорится в совместном журналистском расследовании немецких медиа WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, сообщает Tagesschau.

Европейские следователи считают, что операцию организовали представители Главного управления Генштаба России (ГРУ). В ней якобы участвовали около десятка человек, среди которых были как оперативники спецслужбы, так и завербованные исполнители. Часть из них, по предварительным данным, являются гражданами Украины.

Расследование сосредоточилось на четырех посылках из Литвы: две из них должны были прибыть в Польшу, еще две - в Великобританию. Один из пакетов загорелся в Лейпциге во время транзита. Все они, как предполагают, содержали зажигательные устройства на основе магния. Одну из посылок в Польшу удалось перехватить.

Следователи также заинтересовались отправлениями из Варшавы в США и Канаду в августе 2024 года. Их рассматривают как возможную «репетицию» перед основной операцией.

В ходе расследования правоохранители обыскали жилье украинца, проживающего на востоке Германии. Причиной стала его коммуникация с лицом, которое отправляло посылки из Литвы. Мужчина утверждает, что не знает подозреваемого лично, и только раз написал ему в Telegram по просьбе знакомого, чтобы выяснить, куда исчезла посылка. На данный момент он не имеет статуса подозреваемого.

Правоохранители считают, что схема работала по принципу агентурной пирамиды. По их версии, россиянин, который до сих пор в розыске, завербовал украинца из польского Катовице. Его уже задержали - ранее он был осужден в Польше за киберпреступность и отмывание денег, но на момент событий еще находился на свободе.

Завербованному украинцу поручили поехать в Литву, забрать подготовленные посылки, активировать в них таймеры и передать другому лицу - мужчине по имени Александр. 19 июля 2024 года этот Александр отправил две посылки в Лондон и Бирмингем (под вымышленными именами получателей) через DHL, и еще две - в Польшу сервисом DPD. Его уже задержали.

Также следователи задержали гражданина Украины по имени Вячеслав, который, по версии следствия, отправлял тестовые посылки в США и Канаду. Его, как и других фигурантов дела, подозревают в диверсионной деятельности в пользу России, хотя отмечают, что это были «одноразовые» исполнители.

Следователи вышли и на лиц, которые могли координировать операцию. Один из них - россиянин Александр Б., которого задержали в конце 2024 года в Боснии и Герцеговине. Польша обвиняет его в организации актов саботажа, а власти БиГ подозревают в попытках дестабилизации ситуации в Молдове.

В центре внимания также оказался полковник ГРУ Денис Смолянинов. Он попал под санкции ЕС в декабре 2024 года. Согласно расследованию центра «Досье» Михаила Ходорковского, еще в 2014 году Смолянинов изучал, как ГРУ могло бы создавать препятствия для авиасообщения, в частности - вмешиваться в коммуникацию между пилотами и диспетчерами.

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