Сліди ведуть до Кремля – слідчі пов'язують «вибухові посилки» з РФ

Європейські слідчі приписують спецоперацію з бомбами в посилках російській розвідці.

Фото: Tagesschau

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Російські спецслужби можуть стояти за серією інцидентів із посилками, у яких були приховані запалювальні пристрої. Про це йдеться у спільному журналістському розслідуванні німецьких медіа WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, повідомляє Tagesschau.

Європейські слідчі вважають, що операцію організували представники Головного управління Генштабу Росії (ГРУ). У ній нібито брали участь близько десятка осіб, серед яких були як оперативники спецслужби, так і завербовані виконавці. Частина з них, за попередніми даними, є громадянами України.

Розслідування зосередилося на чотирьох посилках із Литви: дві з них мали прибути до Польщі, ще дві — до Великої Британії. Один із пакунків загорівся у Лейпцигу під час транзиту. Усі вони, як припускають, містили запалювальні пристрої на основі магнію. Одну з посилок до Польщі вдалося перехопити.

Слідчі також зацікавилися відправленнями з Варшави до США та Канади в серпні 2024 року. Їх розглядають як можливу «репетицію» перед основною операцією.

Під час розслідування правоохоронці обшукали житло українця, який проживає на сході Німеччини. Причиною стала його комунікація з особою, яка відправляла посилки з Литви. Чоловік стверджує, що не знає підозрюваного особисто, і лише раз написав йому у Telegram за проханням знайомого, аби з'ясувати, куди зникла посилка. На цей момент він не має статусу підозрюваного.

Правоохоронці вважають, що схема працювала за принципом агентурної піраміди. За їх версією, росіянин, який досі у розшуку, завербував українця з польського Катовіце. Його вже затримали — раніше він був засуджений у Польщі за кіберзлочинність і відмивання грошей, але на момент подій ще перебував на волі.

Завербованому українцю доручили поїхати до Литви, забрати підготовлені посилки, активувати в них таймери та передати іншій особі — чоловіку на ім’я Александр. 19 липня 2024 року цей Александр надіслав дві посилки до Лондона і Бірмінгема (під вигаданими іменами одержувачів) через DHL, і ще дві — у Польщу сервісом DPD. Його вже затримали.

Також слідчі затримали громадянина України на ім’я В’ячеслав, який, за версією слідства, надсилав тестові посилки до США та Канади. Його, як і інших фігурантів справи, підозрюють у диверсійній діяльності на користь Росії, хоча зазначають, що це були «одноразові» виконавці.

Слідчі вийшли й на осіб, які могли координувати операцію. Один із них — росіянин Александр Б., якого затримали наприкінці 2024 року в Боснії і Герцеговині. Польща звинувачує його в організації актів саботажу, а влада БіГ підозрює у спробах дестабілізації ситуації в Молдові.

У центрі уваги також опинився полковник ГРУ Денис Смолянінов. Він потрапив під санкції ЄС у грудні 2024 року. Згідно з розслідуванням центру «Досьє» Михайла Ходорковського, ще у 2014 році Смолянінов вивчав, як ГРУ могло б створювати перешкоди для авіасполучення, зокрема — втручатися в комунікацію між пілотами та диспетчерами.

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