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Оподаткування постачальників електронних комунікаційних послуг на спрощеній системі — огляд практики КАС ВС

13:32, 1 серпня 2025
Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо оподаткування постачальників електронних комунікаційних послуг на спрощеній системі оподаткування.
Оподаткування постачальників електронних комунікаційних послуг на спрощеній системі — огляд практики КАС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики КАС ВС щодо оподаткування постачальників електронних комунікаційних послуг на спрощеній системі оподаткування.

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:

- можливості перебування провайдерів на спрощеній системі оподаткування;

- процедури проведення податкових перевірок;

- процесуальних питань.

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суд Верховний Суд рішення суду судова практика КАС ВС

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