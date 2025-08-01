Оподаткування постачальників електронних комунікаційних послуг на спрощеній системі — огляд практики КАС ВС

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо оподаткування постачальників електронних комунікаційних послуг на спрощеній системі оподаткування.

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Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики КАС ВС щодо оподаткування постачальників електронних комунікаційних послуг на спрощеній системі оподаткування.

Аналітичний матеріал висвітлює актуальну судову практику щодо:

- можливості перебування провайдерів на спрощеній системі оподаткування;

- процедури проведення податкових перевірок;

- процесуальних питань.

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