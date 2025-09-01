На Хмельниччині суд оголосив померлим військового, котрий зник безвісти під час ворожого штурму позиції

Після бою воїн зник безвісти, а через інтенсивні обстріли провести його пошуки було неможливо.

До Чемеровецького районного суду Хмельницької області звернулася жителька регіону із заявою про оголошення її чоловіка, військовослужбовця, загиблим 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання, пов’язаного з відсіччю російської агресії. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За її словами, 20 червня 2024 року на Донеччині регулярні війська РФ протягом дня штурмували позиції батальйону, де служив її чоловік. Після бою він зник безвісти. Через інтенсивні обстріли провести його пошуки було неможливо.

Жінка пояснила, що рішення суду необхідне для отримання передбачених законодавством виплат і оформлення спадщини.

Суд зауважив, що за статтею 46 Цивільного кодексу України, фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а за конкретних обставин справи – і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

«Враховуючи конкретні обставини справи, оголошення особи померлою можливе і після спливу шести місяців з дня настання відповідної події, в даному випадку – загибелі [військовослужбовця] 24.06.2024 року внаслідок поранення під час виконання завдань забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ, що підтверджуються належними та допустимими доказами», – зазначив суд.

Відтак задовольнив заяву жінки: оголосив її чоловіка-військовослужбовця померлим (загиблим) 24 червня 2024 року під час безпосередньої участі у бойових діях, необхідних для забезпечення захисту Батьківщини у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

